В Башкирии бродячие собаки загнали школьников на дерево

Уфа, 29 апреля. В башкирском Бирске школьники спаслись от стаи бездомных собак, забравшись на дерево.

По факту данного инцидента прокуратура региона начала проверку. Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео нападения бродячих животных на трех школьников. На кадрах видно, что пока дети пытаются спасти себя и свои портфели, внизу их ждут несколько крупных собак.

Автор видео во время записи обращается к какому-то мужчине с просьбой отвлечь собак, чтобы ребята могли спуститься, но тот отказался. Сколько времени школьники провели на дереве, не уточняется.

Почему бродячие собаки оказались угрозой №1 для жителей мегаполиса, рассказывал ФАН. Одним из регионов, где проблема вышла за рамки, оказалась Новосибирская область и Новосибирск в целом.