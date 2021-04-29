Пашинян: Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных

Ереван, 29 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц.

Пашинян заявил, что вопрос возвращения военнопленных должен войти в международную повестку, потому что Азербайджан препятствует этому процессу.

«ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц независимо от обстоятельств их пленения», — отметил он.

Ранее президент Армении Армен Саркисян обратился к ООН с призывом принять все необходимые меры для обеспечения немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. При этом азербайджанская сторона утверждает, что уже передала Еревану всех военнопленных.