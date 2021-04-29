Художник без кистей рук выставляет свои работы в известных галереях

Иван Гараничев родился без кистей рук и ног, прошел через детский дом, но несмотря на это сумел найти в себе силы построить карьеру и состояться в жизни. Когда-то давно родители оставили Ивана в роддоме города Дзержинский. Сегодня мужчина вспоминает это с улыбкой.

«Когда я родился, родители пришли на меня посмотреть и увидели, что я вот такой необычный родился, вот такой. Наше знакомство с родителями заняло буквально минуту. Потом они меня решили оставить», — рассказывает Иван.

С детства мальчик знал только поездки по больницам, где ему сделали несколько операций на ногах в надежде дать ему шанс ходить самостоятельно. В конце концов на ноге закрепили протез. Именно в одном из медицинских центров он открыл в себе талант к рисованию.

«Одни художники как-то привезли мне в больницу карандаши, фломастеры и краски. «Давай, попробуй, — говорят. — Что ты будешь сидеть так, без дела, порисуй что-нибудь». Так я и заразили этим вот ремеслом», — вспоминает Гараничев.

Когда пришло время покидать детдом, художник решил переехать в Петербург, где его приняли в профессиональный реабилитационный центр на Васильевском острове. Туда же он перевез свою будущую жену, с которой познакомился в больнице.

«Надо вставать на ноги, надо что-то делать, чем-то заниматься, поднимать себе настроение. То, что посылается нам свыше, вот эти проблемы не могут быть непреодолимы», — уверен мужчина.

Ивану Гараничеву есть чем гордиться. В прошлом году его приняли в Союз художников России. Его работы можно увидеть в галерее на Невском проспекте, недавно выставка прошла в Исаакиевском соборе.