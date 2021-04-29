ВСУ открыли огонь из минометов по окраинам Донецка

Донецк, 29 апреля. Окрестности столицы Донецкой Народной Республики подверглись обстрелу с применением крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинская сторона выпустила по территории ДНР 19 мин и снарядов.

«С 05:23 до 07:07 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Набережное и Яковлевка. Выпущено 15 мин калибром 82 и 120 мм и четыре снаряда калибром 122 мм», — сообщил представитель ведомства.

Вчера сотрудники СЦКК зафиксировали еще шесть выстрелов из минометов калибра 120 мм — под огнем оказался поселок Старомихайловка в ДНР. В Киеве при этом отказываются признавать факт нарушений — вместо этого власти пытаются сделать Минские соглашения «более гибкими», о чем недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Царьград».