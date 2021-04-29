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Продажи смартфонов составили половину от выручки Apple

Технологии
Продажи смартфонов составили половину от выручки Apple
pixabay.com

Купертино, 29 апреля. Выручка от продаж устройств и сервисов Apple увеличилась. Наибольший показатель роста приходится на смартфоны iPhone. Они принесли компании больше всего денег.

Американская компания Apple опубликовала финансовый отчет о доходах за второй квартал 2021 финансового года, закончившийся 27 марта. Документ был приведен на официальном сайте компании.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выручка компании увеличилась на 54%. При этом чистая прибыль выросла более чем в два раза: итоговые показатели составили 23,63 миллиарда долларов. Отмечается, что большая часть выручки приходится на продажи смартфонов iPhone — 47,9 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 66%.

Увеличились доходы и от другой продукции Apple. Так, продажи настольных компьютеров Mac выросли на 70%, а планшетных компьютеров iPad — на 79%. Продажи носимых аксессуаров, например часов Apple Watch, принесли компании 7,84 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что выручка компании Microsoft с января по март выросла на 19%. Сумма составила 41,7 миллиарда долларов.

apple финансы доходы отчет выручка
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