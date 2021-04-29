Американские левые проведут акцию в память о жертвах 2014 года в Одессе

Вашингтон, 29 апреля. Граждане США выйдут на улицы Нью-Йорка 2 мая в память о жертвах массового убийства в Одессе в 2014 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Левые активисты проведут акцию против американо-украинской войны в Донбассе. Организаторы мероприятия призвали к справедливости и миру, а также напомнили об убийствах в ЛДНР. Американцы разместили в Facebook пост с датой, местом и временем проведения акции солидарности с антифашистским населением Украины и Донбасса.

Активисты соберутся в 13:00 по местному времени на Юнион-сквер. Организаторы пообещали принести плакаты и листовки, чтобы поделиться ими с участниками акции.

Неравнодушные американцы 11 апреля вышли на Таймс-сквер к призывному пункту. Граждане США требовали наказать тех, кто виновен в гибели пятилетнего ребенка в донецком селе.