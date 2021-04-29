Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля

Москва, 29 апреля. Биржевой курс доллара США на старте торгового дня составил 74,4 рубля. Это на 1,25 копейки ниже, чем на момент завершения предыдущей сессии.

Стоимость европейской валюты при этом выросла на 3 копейки, до 90,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В то же время котировки североморской нефти Brent увеличиваются. Согласно данным биржи ICE в Лондоне, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent достигает 67,66 доллара за баррель, что на 0,01% дороже уровня закрытия прошлых торгов.

В настоящий момент момент серьезных рисков сокращения обменного курса рубля или факторов, которые способны спровоцировать нестабильность российской валюты, не наблюдается, сообщил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. Он уверен, что национальная валюта России укрепится до 65-67 рублей за доллар «при соблюдении определенных условий».