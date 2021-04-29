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Косачев оценил заявления Байдена об отношениях США с Россией и Китаем

Политика
Косачев оценил заявления Байдена об отношениях США с Россией и Китаем
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Вашингтон, 29 апреля. Заявления главы США Джо Байдена об отношениях с Россией и Китаем можно было бы считать обнадеживающими, если бы они не сопровождались условиями.

Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook. По словам сенатора, на внешнем пути важна констатация американским лидером отсутствия стремления к эскалации с РФ, необходимости равных правил игры в экономике для всех, включая Китай. Не менее важна готовность США использовать дипломатию в отношениях с КНДР и Ираном.

«В целом обнадеживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождаюсь сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует», — добавил Косачев.

Ранее американские конгрессмены заявили о положительном отношении к встрече президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина.

сша косачев китай байден
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