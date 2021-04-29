Неподвижная нижняя челюсть тираннозавров делала их укусы сокрушительными

Вашингтон, 29 апреля. Тираннозавры во время охоты были способны наносить своим жертвам сокрушительные укусы благодаря нижней челюсти, которая оставалась неподвижной во время хватки.

Этот вид динозавров с легкостью мог прогрызать кости за счет строения собственной челюсти. Раньше ученые полагали, что у тираннозавров она была гибкая, как у змеи, однако новое исследование выявило наличие сустава в середине нижней челюсти, который помогал динозаврам удерживать добычу.

Тираннозавры обладали специальными костями, пересекавшими этот сустав для укрепления челюсти, рассказал автор научной работы, профессор Джон Фортнер из Университета Миссури в США. Воссоздать челюсть специалисты смогли с помощью компьютерной томографии окаменелостей и современных рептилий.

В Монголии тем временем обнаружили неизвестный науке вид беззубых динозавров. Главной особенностью найденной особи оказались характерные два пальца на каждом предплечье.