Власти ввели режим ЧП на территории трех сельских округов Киргизии

Бишкек, 29 апреля. Правительство приняло решение ввести режим ЧП в трех айылных аймаках (сельских округах). Причиной тому стал конфликт между местными жителями на границе с Таджикистаном.

В аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области уточнили, что ограничения ввели рядом с Таджикистаном — в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии — спорной. В результате столкновений интересов травмы получили четверо жителей Киргизии и семеро граждан Таджикистана.

Китайские пожары подобрались к Приморью. Во всех муниципалитетах края действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях этого режима грозит административный штраф, сообщало издание Deita.