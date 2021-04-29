Россиянам объяснили, зачем освящать продукты на Пасху

Москва, 29 апреля. Продукты, которые используются для праздничной трапезы, можно освящать на Пасху, рассказал настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне Павел Великанов.

По словам протоиерея, верующим стоить помнить, почему важен этот процесс. Освящение нужно для единения через «совместное вкушение», а не для того, чтобы «пищеварение выскочило на космический уровень».

«Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — пояснил Великанов.

Богослов Стефан Домусчи, в свою очередь, добавил, что мясную продукцию лучше освящать во дворе храма, а не в его стенах. Существует церковная традиция — не заносить в храм мяса, подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор поделился советами по безопасному поеданию яиц в Пасху. Эксперт ведомства Маргарита Провоторова заявила, что россияне могут съесть во время празднования два или три яйца.