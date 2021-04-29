Екатеринбург, 29 апреля. Летчики Центрального военного округа провели первую совместную тренировку демонстративного пролета авиации в рамках подготовки к параду Победы.

В сообщении говорится, что маневры проходили в Свердловской области. В ходе учений над аэродромом пролетели самолеты и вертолеты оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации округа, в том числе истребители МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-24, а также самолеты Ан-26, Ту-134 и другие, передает телеканал «Звезда».

Экипажи отработали совместные действия различных видов воздушной техники, строгое соблюдение дистанции и скоростного режима для своевременного пролета над главной площадью Екатеринбурга в День Победы.

Отмечается, что в уральской столице также прошла ночная тренировка пеших парадных расчетов. В ней приняли участие около 20 парадных подразделений.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространяется видео с репетиции парада Победы в Калининграде. Оно уже получило более 10 тысяч просмотров в одном из популярных пабликов города.