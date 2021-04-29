Небензя выступил против создания негативного фона вокруг выборов в Сирии

Дамаск, 29 апреля. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о недопустимости создания негативного фона вокруг президентских выборов в Сирии. Такое мнение дипломат выразил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в онлайн-формате.

По словам Небензи, Дамаск, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Сирия, предпринимает все возможные усилия по обеспечению работы государственной системы.

«Вместе с тем удручает, что некоторые страны в штыки воспринимают саму идею предстоящих выборов и уже поспешили объявить об их нелегитимности», — отметил Небензя.

Постпред РФ призвал прекратить дискредитацию голосования. Он напомнил, что зарубежное вмешательство во внутриполитические процессы страны является грубым нарушением норм международного права.

Дипломат также высказался на тему текущей гуманитарной ситуации в арабской республике. По словам Небензи, Сирия сейчас переживает серьезный топливный кризис. Причем проблема настолько серьезная, что в скором времени гуманитарная помощь, поступающая народу республики из-за границы, будет лежать на складах, поскольку ее будет просто невозможно распространить по территории страны.

Вопрос нехватки топлива Небензя связал с присутствием военнослужащих США на северо-востоке Сирии: американские военные, захватившие этот регион, неоднократно были замечены за незаконной добычей и транспортировкой сирийской нефти за границу.

Готовность к выборам

Выборы президента Сирии намечены на 27 мая. При этом граждане страны, которые сейчас находятся за границей, смогут проголосовать 20-го числа на избирательных участках, открытых на территории дипломатических миссий.

Выдвижение кандидатов на участие в выборах стартовало 19 апреля. Прием заявок завершился 28-го, в общей сложности было принято 51 заявление. Среди претендентов на главный государственный пост — действующий президент Сирии Башар Асад.

Несмотря на большое количество желающих побороться за кресло главы государства, фактически участие в президентской гонке примут не более семи человек. Дело в политической системе Сирии: претендовать на эту должность могут лишь те кандидаты, которых поддержат не менее 35 депутатов. При этом в сирийском парламенте 250 народных избранников.

Ряд стран Запада уже выступили против готовящихся выборов. Так, главы МИД США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании распространили заявление, в котором призвали не признавать их легитимность. При этом ряд экспертов и политиков расценивают этот выпад как прямое вмешательство в политические процессы республики.