В Исландии найдена пещера, где викинги спасались от «конца света»

Рейкьявик, 29 апреля. Пещеру, в которой викинги совершали жертвоприношение, чтобы спастись от «конца света», обнаружили исландские археологи.

Исследователи обнаружили пещеру, в которой находилась древняя лодка. По предварительным данным, ее создали в IX-X веках викинги. По мнению ученых, люди пытались спастись в пещере от «конца света» и обращались к богам за помощью.

Пещера расположена рядом с вулканом. Его извержение произошло как раз в тот период, когда было сделано судно. У викингов в это время были смешанные обычаи, как христианские, так и языческие. Извержение вулкана соотносится с мифологическим Рагнареком, который должен привести к гибели всего мира.

Версию исследователей подтверждают находки в лодке. Это обгоревшие кости животных, бусины и различные предметы, которые приносили в качестве жертвы разным богам.

До этого сообщалось, что археологи из Египта обнаружили 68 гробниц необычной формы. Раскопки проводили в провинции Дахалия.