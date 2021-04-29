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Болсонару объявил, что примет вакцину от коронавируса «самым последним»

Весь мир
Болсонару объявил, что примет вакцину от коронавируса «самым последним»
Global Look Press  /  Filipe Bispo via www.imago-image

Бразилиа, 29 апреля. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что собирается вакцинироваться от коронавируса лишь самым последним и считает это «достойным примером». Такое заявление он сделал в ходе интервью.

Одновременно Болсонару вновь раскритиковал Парламентский комитет по расследованию, который был создан для того, что провести проверки действий правительства в период пандемии.

Заявления бразильского президента прозвучали через день после того как в соцсетях распространилась аудиозапись, в которой глава секретариата по делам правительства Эдуарду Рамус обещает, что убедит президента вакцинироваться от коронавируса. Рамус также заявил, что ранее привился сам. Он подчеркнул, что он «лично озабочен этим вопросом», так как президент «идет на риск», не делая прививку.

«Мы не можем потерять президента из-за этого коронавируса», — сказал он.

Болсонару объявил, что примет вакцину от коронавируса «самым последним»
Global Look Press  /  Nayra Halm Source / Press Agency

Болсонару законно может получить прививку с 3 апреля, когда в столичном округе началась вакцинация пожилых лиц старше 66 лет. В своей речи Болсонару не ссылался на аудиозапись с Рамусом, но было слышно, как один из его сторонников включил ее во время ответа президента.

«Это даже не обсуждается. Когда последний бразилец получит прививку, только тогда и я это сделаю. Есть столько напуганных коронавирусом людей, так пусть они вакцинируются до меня. Я глава государства и должен подавать пример», — заявил Болсонару.

Президент оправдал свое решение тем, что он принял решение «покидать позицию последним, еще когда был капитаном армии».

«Таков мой пример — уступить другим, раз пока не хватает для всех, пусть прививаются передо мной. Так было всегда. Я всегда, но последним в армии, я подавал примет», — отметил президент.

Болсонару переболел COVID-19 еще в прошлом году, однако, не изменил свое мнение об опасности коронавируса и необходимости вакцинации.

прививки бразилия болсонару
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