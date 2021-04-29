Байден не смог выговорить слово «эскалация» в речи о России

Вашингтон, 29 апреля. Президент США Джо Байден допустил оговорку в речи, посвященной российско-американским отношениям.

Выступая в Конгрессе США, политик обратился к сенаторам с традиционной речью. Ежегодно с подобным выступлением американские президенты обращаются в начале года, но в 2021 году Байден решил приурочить речь к 100 дням на посту главы Белого дома.

«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — заявил Байден, выступая перед членами конгресса.

Ранее Байден в ходе другого выступления перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а российского лидера Владимира Путина назвал «Клутиным», но сразу же поправился.