Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 10:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Общество
Около половины российских компаний будут работать на майские праздники
10:01
Политика
Финский политолог заявил, что стране стыдно обсуждать внешнюю политику Украины
10:01
Армия
Китайские СМИ рассказали, как МиГ-31 ВКС РФ ответил на провокацию НАТО в Баренцевом море
10:01
Политика
Президенты Узбекистана и Туркмении встретятся 29 апреля
10:00
Общество
Археологи обнаружили в Москве артефакты конца XIX века
10:00
Происшествия
СК продолжает расследование дел в отношении организаторов и участников «М.К.У.»
09:59
Происшествия
ФСБ задержала 16 участников украинской экстремистской группировки
09:56
Армия
Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США
09:56
Политика
Политолог Суздальцев объяснил, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
09:55
Происшествия
Участника группового изнасилования жительницы Ленобласти поймали спустя десять лет
09:54
Политика
Сатановский в шутку напомнил Болгарии о «причастности» РФ к заговорам против всего мира
09:53
Общество
Певец Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
09:53
Политика
Журналист раскрыл мотив Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане
09:53
Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко разочаровалась в мужчинах после трех браков
09:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по гигиене на кухне
09:48
Общество
Столичные медики за пять лет провели более 170 тысяч бесплатных исследований на рак
09:48
Происшествия
Пенсионер из Петербурга лишился 500 тыс. рублей после звонка мошенников
09:47
Общество
Инфекционисты объяснили, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса
09:44
Общество
Художник без кистей рук выставляет свои работы в известных галереях
09:43
Экономика
Совфед намерен ужесточить ответственность за выплату серой зарплаты
Все новости

Мошенники стали чаще заманивать россиян дешевыми авиабилетами

Общество
Мошенники стали чаще заманивать россиян дешевыми авиабилетами
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 апреля. Приближение сезона отпусков привело к увеличению числа фишинговых сайтов по продаже дешевых авиабилетов. Они «маскируются» под популярные сервисы.

Эксперты в области информационной безопасности зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, предлагающих россиянам авиабилеты по низкой цене. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Сайты мошенников копируют популярные агрегаторы по продаже билетов на самолеты. При этом подобные порталы могут находиться на первых строчках поисковых сервисов, вроде Google или «Яндекс». За апрель специалистами по кибербезопасности было выявлено 50 таких сайтов. Это достаточно крупная цифра: за весь 2020 год было найдено 56 фишинговых сайтов, в январе 2021 — девять.

Как отметил заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев, основные цели мошенников — владельцы мобильных устройств. Так, большая часть сайтов, созданных злоумышленниками, открывается только на смартфонах и планшетах.

Ранее эксперты компании StopPhish выявили уязвимость в работе сайтов российских банков. Клиентов могут перенаправлять на сторонние ресурсы путем манипуляций с параметрами в адресе сайта.

безопасность мошенничество авиабилеты предупреждение
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 104630 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 74939 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 53052 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 32429 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 30610 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Все новости / Общество / Мошенники стали чаще заманивать россиян дешевыми авиабилетами
Рейтинг@Mail.ru