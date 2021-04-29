Мошенники стали чаще заманивать россиян дешевыми авиабилетами

Москва, 29 апреля. Приближение сезона отпусков привело к увеличению числа фишинговых сайтов по продаже дешевых авиабилетов. Они «маскируются» под популярные сервисы.

Эксперты в области информационной безопасности зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, предлагающих россиянам авиабилеты по низкой цене. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Сайты мошенников копируют популярные агрегаторы по продаже билетов на самолеты. При этом подобные порталы могут находиться на первых строчках поисковых сервисов, вроде Google или «Яндекс». За апрель специалистами по кибербезопасности было выявлено 50 таких сайтов. Это достаточно крупная цифра: за весь 2020 год было найдено 56 фишинговых сайтов, в январе 2021 — девять.

Как отметил заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев, основные цели мошенников — владельцы мобильных устройств. Так, большая часть сайтов, созданных злоумышленниками, открывается только на смартфонах и планшетах.

Ранее эксперты компании StopPhish выявили уязвимость в работе сайтов российских банков. Клиентов могут перенаправлять на сторонние ресурсы путем манипуляций с параметрами в адресе сайта.