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Суд перенес заседание по делу мэра Томска Кляйна из-за операции

Происшествия
Суд перенес заседание по делу мэра Томска Кляйна из-за операции
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Томск, 29 апреля. Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, перенесли из-за неявки чиновника после очередной операции, сообщили его адвокаты.

В конце февраля 2021 года Кляйн перенес первую операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Из-за состояния здоровья он не смог принимать участие в заседании, которое прошло в марте. В апреле обвиняемому необходимо было провести еще одну операцию, на этот раз на щитовидной железе, чтобы не допустить осложнений, заявила его дочь Наталья Кляйн.

Суд отложил заседание на 26 мая. В отношении Ивана Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Сотрудники правоохранительных органов задержали его 13 ноября 2020 года, а уже на следующий день суд арестовал подозреваемого.

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