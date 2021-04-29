В Минздраве РФ заявили о планах ввести новые рекомендации по коронавирусу

Москва, 29 апреля. Рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции планируют обновить.

Обновление десятой версии временных методических рекомендаций на данный момент готовит рабочая группа. Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что особое внимание уделят вопросам лекарственной терапии COVID-19. Для использования одобряются перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее в российском минздраве назвали примерные сроки регистрации вакцины «Спутник Лайт». По словам главы ведомства Михаила Мурашко, регистрация запланирована на май текущего года.