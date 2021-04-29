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Рост цен на авиабилеты ожидается в России

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 09:26
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Экономика
Рост цен на авиабилеты ожидается в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 29 апреля. Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, этим летом вернутся на уровень 2019 года, а после «пойдут вверх», заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев.

Он отметил, что лизинговые платежи у авиакомпаний по воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно американской валюты сократился на 15–20%. Кроме того, увеличились затраты на авиатопливо, рассказал менеджер. Однако, по его словам, несмотря на это все, стоимость авиабилетов осталась прежней.

«Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — рассказал Ванцев в интервью РБК.

Он предупредил, что повышать тарифы следует «грамотно и аккуратно», так как есть риск сократить нагрузку рейсов, пишет «ФедералПресс». По словам Ванцева, авиакомпании сейчас находятся в очень непростой экономической ситуации.

Эксперты в области информационной безопасности ранее сообщили об активности мошенников, которые заманивают граждан на фишинговые сайты, предлагая дешевые авиабилеты. По словам специалистов, злоумышленники копируют популярные сайты агрегаторов по продаже билетов.

внуково авиабилеты авиаперелеты ванцев
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