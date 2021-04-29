Рост цен на авиабилеты ожидается в России

Москва, 29 апреля. Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, этим летом вернутся на уровень 2019 года, а после «пойдут вверх», заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев.

Он отметил, что лизинговые платежи у авиакомпаний по воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно американской валюты сократился на 15–20%. Кроме того, увеличились затраты на авиатопливо, рассказал менеджер. Однако, по его словам, несмотря на это все, стоимость авиабилетов осталась прежней.

«Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — рассказал Ванцев в интервью РБК.

Он предупредил, что повышать тарифы следует «грамотно и аккуратно», так как есть риск сократить нагрузку рейсов, пишет «ФедералПресс». По словам Ванцева, авиакомпании сейчас находятся в очень непростой экономической ситуации.

Эксперты в области информационной безопасности ранее сообщили об активности мошенников, которые заманивают граждан на фишинговые сайты, предлагая дешевые авиабилеты. По словам специалистов, злоумышленники копируют популярные сайты агрегаторов по продаже билетов.