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Китай назвал успешным запуск базового модуля космической станции «Тяньхэ»

Технологии
Китай назвал успешным запуск базового модуля космической станции «Тяньхэ»
wikipedia.org

Пекин, 29 апреля. Китай считает успешным запуск базового модуля национальной космической станции «Тяньхэ», сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Запуск был осуществлен в 11:23 (06:23 по московскому времени) с космодрома Вэньчан, который находится в южной провинции Хайнань.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая добилась полного успеха», — уточнила ЦТК.

Модуль вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5Б». После выведения базового модуля «Тяньхэ» в космос Китай планирует запустить к нему грузовой корабль «Тяньчжоу-2», а затем пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту.

Ранее сообщалось, что запуск на орбиту основного модуля китайской космической станции запланирован предварительно на 29 апреля. Монтаж космической станции займет примерно год, запланировано минимум 11 пусков ракет с компонентами.

китай чанчжэн Тяньхэ
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