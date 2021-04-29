Американские ученые оценили риск заражения коронавирусом при посадке в самолет

Вашингтон, 29 апреля. Порядок посадки пассажиров на борт воздушного судна влияет на риск заражения коронавирусом.

Риск заражения инфекцией возрастает, если посадка производится от хвоста к носу, а не в хаотичном порядке. Такой вывод сделали американские ученые, передает журнал Royal Society Open Science.

Многие авиакомпании изменили процедуру рассадки пассажиров, начиная заполнять кресла в хвосте. Они считают, что такой порядок снижает риск заражения коронавирусом. Однако, по словам американских экспертов, таким образом наоборот увеличивается заражаемость на 50%, так как люди скапливаются в одном месте, чтобы разместить багаж на верхних полках.

Кроме того, отказ от размещения ручной клади снижает риск передачи вируса независимо от способа посадки. Уменьшить заражаемость можно, заполняя сначала кресла у окон.

Ранее ученые из США описали механизм проникновения коронавируса в мозг человека. Коронавирусная инфекция способна поражать нейроны головного мозга человека. Это свойство связано с особыми клетками — астроцитами.