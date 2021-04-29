Тайник с боеприпасами времен ВОВ нашли в Крыму

Симферополь, 29 апреля. Тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинском районе на востоке Крыма, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Боеприпасы были обнаружены недалеко от водохранилища возле села Фронтовое. В тайнике лежали «два десятка снарядов для миномета калибром 82 мм, находившиеся здесь с момента ведения активных боевых действий периода 1941–1944 годов».

Пограничники и сотрудники полиции оцепили место и организовали охрану. Деактивация и уничтожение боеприпасов будет проводиться подразделениями МЧС РФ по Крыму.

Правоохранители уже не первый раз находят в Крыму тайники с боеприпасами. Чуть более года назад пограничники нашли деревянный ящик с сотнями патронов к огнестрельному оружию.