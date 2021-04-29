Роскачество выявило нарушения в составе сливочных сосисок

Москва, 29 апреля. Роскачество проверило сливочные сосиски отечественного производства. В четверти исследованной продукции выявило нарушения по безопасности, говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали продукцию 20 марок из Новосибирской, Ярославской и Белгородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга по 145 показателям безопасности и качества.

«Четверть исследованной продукции с нарушениями по безопасности. Один из товаров — фальсификат: в нем не оказалось говядины», — говорится в сообщении организации.

Из шести изготовленных по ГОСТу образцов в составе одной торговой марки обнаружено только ДНК свиньи, а ДНК крупного рогатого скота не выявлено. В одной торговой марке обнаружены возбудители ботулизма — клостридии, в трех торговых марках выявлено превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), что может говорить о плохом санитарном состоянии производства и возможном несоблюдении условий хранения. Крахмал, наличие которого не допускается ГОСТом, установлен в шести образцах.

Кроме того, эксперты сопоставили цену сливочных сосисок и содержание говядины в них, но не увидели в этих значениях взаимосвязи.

«Высокая цена на продукт еще не определяет в нем содержания дорогостоящего ингредиента — говядины. Кроме того, большинство производителей кладут в фарш именно говядину и не переходят на использование более дешевого мяса птицы», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки марок обезжиренного творога на соответствие безопасности специалисты Российской системы качества (Роскачество) обнаружили опасные бактерии. Еще в 14 продуктах были выявлены дрожжи, а в одной из марок — признаки фальсификации растительными жирами.