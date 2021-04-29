Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 10:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:01
Политика
Финский политолог заявил, что стране стыдно обсуждать внешнюю политику Украины
10:01
Армия
Китайские СМИ рассказали, как МиГ-31 ВКС РФ ответил на провокацию НАТО в Баренцевом море
10:01
Политика
Президенты Узбекистана и Туркмении встретятся 29 апреля
10:00
Общество
Археологи обнаружили в Москве артефакты конца XIX века
10:00
Происшествия
СК продолжает расследование дел в отношении организаторов и участников «М.К.У.»
09:59
Происшествия
ФСБ задержала 16 участников украинской экстремистской группировки
09:56
Армия
Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США
09:56
Политика
Политолог Суздальцев объяснил, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
09:55
Происшествия
Участника группового изнасилования жительницы Ленобласти поймали спустя десять лет
09:54
Политика
Сатановский в шутку напомнил Болгарии о «причастности» РФ к заговорам против всего мира
09:53
Общество
Певец Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
09:53
Политика
Журналист раскрыл мотив Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане
09:53
Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко разочаровалась в мужчинах после трех браков
09:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по гигиене на кухне
09:48
Общество
Столичные медики за пять лет провели более 170 тысяч бесплатных исследований на рак
09:48
Происшествия
Пенсионер из Петербурга лишился 500 тыс. рублей после звонка мошенников
09:47
Общество
Инфекционисты объяснили, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса
09:44
Общество
Художник без кистей рук выставляет свои работы в известных галереях
09:43
Экономика
Совфед намерен ужесточить ответственность за выплату серой зарплаты
09:43
Происшествия
В Башкирии бродячие собаки загнали школьников на дерево
Все новости

Названы симптомы непереносимости алкоголя

Общество
Названы симптомы непереносимости алкоголя
pixabay.com/PD

Москва, 29 апреля. Несколько симптомов могут указывать на непереносимость алкоголя, пишет издание Express со ссылкой на медицинских специалистов.

Проблема потребления алкоголя во время пандемии стала одной из самых актуальных. Во многих странах был замечен рост числа пьющих. Немаловажную роль в этом сыграли изоляция и стресс.

Вместе с тем медики указывают на растущее число людей, страдающих непереносимостью алкоголя. Доктор Дебора Ли отметила, что непереносимостью нередко называют случаи сильного похмелья, но это не так. По ее словам, отвращение к алкоголю обуславливается воспалительной реакцией организма на ингредиенты спиртных напитков.

Есть несколько признаков, которые указывают на непереносимость алкогольных напитков: насморк, покраснение щек и всего лица, отек лица, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, учащение сердцебиение, низкое кровяное давление, диарея, крапивница.

При этом бывает, что люди иначе реагируют на алкоголь. Об этом может говорить определенная генетическая вариация.

Диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкогольный напиток. Она считает, что красное сухое вино менее опасно.

алкоголь здоровье непереносимость алкоголя
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 103606 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 74045 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 52799 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 32299 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 28349 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Все новости / Общество / Названы симптомы непереносимости алкоголя
Рейтинг@Mail.ru