Названы симптомы непереносимости алкоголя

Москва, 29 апреля. Несколько симптомов могут указывать на непереносимость алкоголя, пишет издание Express со ссылкой на медицинских специалистов.

Проблема потребления алкоголя во время пандемии стала одной из самых актуальных. Во многих странах был замечен рост числа пьющих. Немаловажную роль в этом сыграли изоляция и стресс.

Вместе с тем медики указывают на растущее число людей, страдающих непереносимостью алкоголя. Доктор Дебора Ли отметила, что непереносимостью нередко называют случаи сильного похмелья, но это не так. По ее словам, отвращение к алкоголю обуславливается воспалительной реакцией организма на ингредиенты спиртных напитков.

Есть несколько признаков, которые указывают на непереносимость алкогольных напитков: насморк, покраснение щек и всего лица, отек лица, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, учащение сердцебиение, низкое кровяное давление, диарея, крапивница.

При этом бывает, что люди иначе реагируют на алкоголь. Об этом может говорить определенная генетическая вариация.

Диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкогольный напиток. Она считает, что красное сухое вино менее опасно.