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Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США

Общество
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
pixabay.com

Вашингтон, 29 апреля. Главная террористическая угроза для Соединенных Штатов Америки исходит изнутри.

Такое заявление сделал американский президент Джо Байден. Несут эту угрозу белые расисты. Об этом говорится в тексте речи президента, распространенной Белым домом.

«Мы не будем игнорировать то, что установили наши собственные спецслужбы: самая смертоносная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы», – заявил глава США.

Ранее Джо Байден высоко оценил свою работу на посту президента государства. Страна, по его словам, «вновь пришла в движение». Кризис с коронавирусом превратился в новые возможности.

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