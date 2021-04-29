Бритни Спирс намерена судиться с собственным отцом

Лос-Анджелес, 29 апреля. Известная поп-певица Бритни Спирс намерена выступить в суде Лос-Анджелеса, чтобы вернуть себе деньги, которые контролирует ее отец.

После долгих лет молчания Бритни Спирс решила поднять вопрос о спорном судебном решении, которое дало ее отцу право контролировать ее состояние. Согласно источникам, оно оценивается в 43 млн фунтов. Об этом сообщает Mirror.

В течение 13 лет певица контролировалась отцом Джейми, который отвечал за каждый аспект, касающийся денег поп-звезды. В 2007 году Бритни была связана со множеством громких скандалов. Ее уличали в употреблении наркотиков и алкоголя. Ее бывший муж Кевин Федерлайн не просто добился развода, но и лишил певицу родительских прав. Сейчас Шон и Джейден до сих пор живут с отцом и редко видят свою звездную мать.

Во вторник 27 апреля судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни запланировала выступление Спирс на 23 июня 2021 года. Певица получит возможность высказаться относительно того, что Джейми Спирс является единоличным опекуном.

«Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она больше не будет выступать, если он будет отвечать за ее карьеру», — заявлял адвокат певицы в прошлом году, когда Бритни уже пыталась отстранить Джейми Спирс от опекунства над ней.

Это дело находится в центре внимания с тех пор как в феврале вышел документальный фильм New York Times, в котором идет речь о Бритни Спирс. В киноленте отец певицы Джейми стал главным злодеем движения #СвободуБритни, а ее поклонники выразили ей свою поддержку и озабоченность по поводу постановления суда, который, по их мнению, нарушает ее интересы.

«Я не смотрела документальный фильм, но из того, что я видела, я была смущена светом, которым они меня озарили. Я проплакала две недели и хорошо... Я до сих пор иногда плачу», — поделился эмоциями Бритни.

Ранее стало известно, что родители Бритни Спирс устроили скандал из-за денег своей звездной дочери.