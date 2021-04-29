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Леброна Джеймса обвиняют в подстрекательстве к насилию

Общество
Леброна Джеймса обвиняют в подстрекательстве к насилию
wikipedia.org  /  Keith Allison / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 29 апреля. Профсоюз Лос-Анджелеса призывает НБА расследовать антиполицейский твит Леброна Джеймса. Организация считает, что баскетболист своими словами подстрекает к насилию.

Суперзвезда баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» подвергся критике за свой пост в Twitter. Детектив Джейми Макбрайд, член Совета директоров Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса призвал Национальную баскетбольную лигу начать расследование в отношении Леброна. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Ты следующий #ответственность», — написал Джеймс на своей странице.

Он также прикрепил фотографию одного из офицеров, который был на месте, где застрелили 16-летнюю Макайю Брайант. Детектив остался крайне недоволен этой публикацией.

«Ни один офицер не хочет отнимать жизнь, но я скажу вам одну вещь: этот офицер спас жизнь, и он герой. Леброн Джеймс снова и снова говорил о полицейских и о том, как плохо, что они все убийцы. Однако они также охраняют его дом. Вневедомственные офицеры обеспечивают безопасность его и его семьи. Значит, у вас в доме есть убийцы, которые обеспечивают его безопасность», — заявил Макбрайд.

Макбрайд и его организация, Лига защиты полиции Лос-Анджелеса, направили письмо комиссару НБА Адаму Сильверу с официальным запросом о расследовании твита Леброна Джеймса. Детектив хочет определить, нарушил ли игрок какой-либо закон.

«Леброн Джеймс разослал этот твит более чем 50 млн подписчиков, чтобы спровоцировать насилие», — сказал Макбрайд.

Однако сам игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» вскоре удалил свой пост, а НБА до сих пор не ответила на запрос.

Ранее стало известно, что основательница движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс призвала «упразднить» систему уголовного правосудия в США.

Леброн Джеймс сша расследование полиция нба
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