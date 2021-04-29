Москва, 29 апреля. Зампред ГД Ирина Яровая видит свою задачу в том, чтобы заявленные проекты развития на Дальнем Востоке и в Камчатском крае были обеспечены финансово и организованы.

Яровая по поручению председателя Госдумы подготовила предложения в повестку и план заседания Совета законодателей РФ, в рамках которого прошла встреча парламентариев с президентом России Владимиром Путиным.

Зампред ГД считает знаковым событием, что Совет законодателей РФ в этом году прошел сразу после обращения главы государства к Федеральному собранию, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее сообщалось, что Минобороны начало модернизацию самого восточного российского военного аэродрома Елизово под Петропавловском-Камчатским. Аэропорт совместного базирования в Елизове принимает и гражданские самолеты.