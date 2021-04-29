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Фронтмен Sex Pistols встал на защиту Черчилля и раскритиковал активистов США

Шоу-бизнес
Фронтмен Sex Pistols встал на защиту Черчилля и раскритиковал активистов США
ru.wikipedia.org  /  Σπάρτακος

Лондон, 29 апреля. Вокалист группы Sex Pistols Джонни Роттен рассказал о жизни в США и о том, что британцам не стоит менять свое мнение о государственном деятеле Уинстоне Черчилле.

Музыкант получил американское гражданство в 2013 году и переехал из Лондона в Калифорнию, чтобы заботиться о своей 78-летней жене Норе Форстер, борющейся с болезнью Альцгеймера. Он считает США более комфортной страной для старости, чем Великобритания. Однако его беспокоит современный политический активизм и «пробужденность», которым, по его мнению, уделяется слишком много внимания. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Эти люди на самом деле вовсе не бесправны. Они просто считают себя особенными. Это эгоизм, и в этом отношении он вызывает разногласия и может привести только к неприятностям. Я не могу поверить, что телевизионные станции дают некоторым из этих сумасшедших место. Откуда берется эта чепуха о «моральном большинстве», когда они в основном делают все неправильно и чертовски осуждают любого, кто не соответствует текущему общественному мнению?» — поделился мнением Роттен.

Однако больше всего он недоволен собственными соотечественниками, которые пересматривают национальную привязанность к фигурам из прошлого, особенно к бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю. Британского лидера считают расистом и проблемной фигурой.

«Этот человек спас Британию. Что бы он ни затевал в Южной Африке или Индии заранее, это совершенно не имеет отношения к главной проблеме, которую мы обсуждаем. Мы не ходим взад и вперед по Хай-стрит в сапогах и шлемах благодаря этому человеку. Нацисты были самыми большими расовыми ненавистниками за всю историю планеты, так что еще раз спасибо, Уинстон», — резюмировал музыкант.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что однажды Уинстон Черчилль назвал Польшу «гиеной Европы».

сша великобритания черчилль джонни роттен sex pistols
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