Американское бюро ВОЗ: пандемия не закончилась, она ускоряется

Вашингтон, 29 апреля. Коронавирусная пандемия не замедляется. Более того, она только ускоряется, а переломить ситуацию смогут профилактические меры и массовая вакцинация.

Глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила о важности справедливого доступа к вакцине от COVID-19 и решающем значением профилактики. Об этом сообщает The Guardian.

«Наш регион все еще находится во власти этой пандемии, в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем та, с которой мы столкнулись в 2020 году. Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, она ускоряется», — заявила представитель ВОЗ.

Ранее стало известно, что первый самолет МЧС России приземлился в Индии для обеспечения экстренной помощи местным жителям. Ожидается, что Нью-Дели получит от Москвы около 22 тонн средств для борьбы с коронавирусной пандемией.