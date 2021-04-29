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Составлен список самых известных бьюти-трендов в истории

Общество
Составлен список самых известных бьюти-трендов в истории
pixabay.com

Москва, 29 апреля. Издание The Sun опубликовало результаты опроса женщин из Великобритании, где они выбрали самые популярные бьюти-тренды за всю историю человечества.

Лидером рейтинга стала красная помада на губах Мэрилин Монро. Она дала мощный толчок к распространению этого элемента макияжа среди женщин всего мира, которые хотели придать себе сексуальности и привлекательности.

Второе место занял макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному). Третье занял автозагар, а четвертое — накладные ресницы. Замкнули пятерку черные толстые стрелки на веках, как у певицы Эми Уайнхаус. Среди прочих в тридцатке также отметились матовая помада и прозрачный блеск для губ. Почти половина респондентов женского пола призналась, что не могут вообразить свою жизнь без туши для ресниц, а 28% не смогли бы жить даже без бальзама для губ.

Недавно ФАН перечислил лучшие бронзеры, которые помогут россиянкам придать коже золотистый оттенок в условиях холодной весны. Также корреспондент агентства узнал, как ими пользоваться и какой выбрать с учетом особенностей своей кожи и организма.

макияж косметика помада
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