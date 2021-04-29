Прокуратура проверит условия проживания 87-летней слепой пенсионерки в Приморье

Уссурийск, 29 апреля. Прокуратура в Уссурийске проверит условия проживания 87-летней слепой и парализованной женщины.

Женщина живет в доме, крыша которого протекает, а коммунальные службы не хотят заниматься ремонтом, но требуют оплачивать счета, сообщает ИА DEITA.RU.

В социальных сетях недавно появилась публикация о 87-летней женщине, которая проживает с родственниками в селе Воздвиженка по адресу улица Пионерская, дом 2. Крыша ее дома протекает. От управляющей компании поступают только отписки, в которых сказано о невозможности ремонта, потому что «ветер и осадки не позволяют соблюсти требования техники безопасности при выполнении данного вида работ». Теперь будет разбираться прокуратура, позволяют ли ветер и осадки соблюсти требования техники безопасности.

Недавно сообщалось, что пенсионерка из Подмосковья пожаловалась в полицию из-за постоянных убийств в Counter-Strike. Ее внук рассказал о постоянных неудачах в игре, а ответственная бабушка обратилась в полицию с жалобой на администраторов сервера в CS:GO.