Власти Камчатки продлили масочный режим до 3 июня

Петропавловск-Камчатский, 29 апреля. На Камчатке власти продлили до 3 июня масочный режим, который ранее ввели на полуострове по причине пандемии коронавируса.

Власти полуострова продлили масочный режим до 3 июня, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства ТАСС.

«Масочный режим продлен до 3 июня. При этом массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщает пресс-служба правительства края.

Министерству образования Камчатского края поручили обеспечить проведение утренников в детских садах с соблюдением всех необходимых мер.

За все время пандемии на Камчатке было зарегистрировано 14,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 13,7 тыс. людей выздоровели, а 230 скончались. В регионе «Спутником V» привилось больше 24 тыс. человек.

Недавно сообщалось, что ультрафиолет способен уничтожить коронавирус. Международный коллектив исследователей в ходе научной работы выяснил, что солнечный свет способен уничтожать коронавирус за 10–20 минут.