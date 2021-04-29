Россияне пристрастились к кофе за время пандемии

Москва, 29 апреля. Спрос на кофе в России вырос в первом квартале 2021 года почти на 20% в магазинах и более чем в 1,5 раза в вендинговых аппаратах, свидетельствуют данные ресурса «Чек индекс».

В первом квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем продаж кофе в натуральном выражении увеличился на 20%. Рост продаж в офлайн-магазинах составил 18%, в вендинговых аппаратах - 61%.

Эксперты «Чек индекса» отмечают, что россияне привыкли употреблять кофейные напитки за время пандемии.

«Россияне пристрастились к кофе. Об этом говорит рост объема покупок на фоне базы прошлого года, когда в марте наблюдался большой спрос на продуктовые категории, включая чай и кофе», — цитирует экспертов ТАСС.

Средний чек покупки снизился за отчетный период на 5% — до 443 рублей. В прошлом году показатель был выше из-за редких посещений торговых точек. Средний чек в офлайн-магазинах составил 365 рублей (+3%). Чаще всего в магазинах приобретали молотый и растворимый кофе.

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Средний чек при покупке пачек кофе в вендинговых аппаратах уменьшился на 17% до 747 рублей. Чаще всего в них покупали зерновой кофе.

В крупных городах отмечено увеличение спроса на капсульный и зерновой кофе, отмечают эксперты. Рынок натурального кофе стабильно растет в России на протяжении последних лет. В большей степени потребляющая кофе аудитория увеличивается в сегменте общепита.

Ранее ученые из Португалии и Дании пришли к выводу, что любители кофе обладают более сильными связями между таламусом и мозжечком, которые отвечают за моторный контроль. У таких людей также повышена активность между подкорковыми и мозжечковыми областями, благодаря чему улучшается память, внимание и когнитивные функции.