Названы категории людей, больше других рискующих повторно заразиться COVID-19

Москва, 29 апреля. Повторное заражение COVID-19 возможно даже при высоком титре антител, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Вероятность заразиться новым типом коронавируса значительно снижается у тех, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. Однако нет гарантии, что они не могут заболеть вновь. Как объяснил в интервью радио Sputnik Крючков, защищают человека «особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела».

«Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом», — добавил он.

После вакцинации иммунолог советует не пренебрегать мерами защиты. Однако, напомнил специалист, прививка гарантирует, что повторное заболевание если и произойдет, то будет протекать не в тяжелой форме.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Есть категория людей, риск повторного заражения коронавирусом у которых значительно выше. Это, в первую очередь, люди с ослабленным иммунитетом.

«Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты», — уточнил специалист.

Речь также идет о пожилых людях и страдающих аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как свести к минимуму опасность заражения COVID-19 во время десятидневных майских каникул: отправиться за город, провести время на даче или в кругу семьи, избегая людных мест. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН добавил, что нужно учитывать региональную специфику. Например, в крупных городах избегать метро и торговые центры.