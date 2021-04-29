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Ремонт памятника Петру и Павлу в Петропавловск-Камчатском оценили в 14,9 млн рублей

Общество
Ремонт памятника Петру и Павлу в Петропавловск-Камчатском оценили в 14,9 млн рублей
wikipedia.org  /  kuhnmi / CC BY 2.0

Петропавловск-Камчатский, 29 апреля. Территорию вокруг стелы, посвященной кораблям «Святой Петр» и «Святой Павел», благоустроят в 2021 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Заказчиком работ выступает служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Согласно аукционной документации, власти города готовы направить почти 15 млн рублей на капремонт стелы.

Запланирован ремонт подпорной стены, ее переоблицовка, будут заменены буквы в названии города и отремонтировано дорожное покрытие вокруг стелы. Здесь же появятся новое освещение, лавочки и клумбы. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 мая, в этот же день подведут итоги закупки.

Бронзовый памятник святым апостолам Петру и Павлу установлен в центральной части Петропавловска-Камчатского на берегу Авачинской бухты. Святые Петр и Павел — символы и покровители столицы Камчатки.

17 октября 1740 г. пакетботы Второй Камчатской экспедиции под названиями «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел» вошли в гавань. Именно тогда Витус Беринг решил назвать эту гавань — гаванью Свв. Апостолов Петра и Павла, а появившееся на ее берегу новое селение — Петропавловской гаванью. Именно эта дата и стала датой рождения города.

памятник
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