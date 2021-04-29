Вирусологи объяснили, как не допустить третьей волны COVID-19 в России

Москва, 29 апреля. Вакцинация, избегание общественных мест и соблюдение ограничений — три условия, которые позволят избежать третьей волны COVID-19 в России.

Россиянам необходимо вакцинироваться, при этом уровень антител можно не проверять, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК.

Другие специалисты поддержали мысль о важности вакцинации для предотвращения третьей волны коронавируса. При этом они тоже напомнили, что антитела не создают конфликта с препаратом, поэтому не имеет значения для прививки, есть они или же нет.

Недавно специалисты из США выяснили, как коронавирус поражает нейроны мозга. За это отвечают астроциты, а механизм проникновения точно такой же, как и в дыхательную систему.