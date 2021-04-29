Американские сенаторы назвали «хорошей идеей» встречу Путина и Байдена

Вашингтон, 29 апреля. Конгрессмены положительно относятся к встрече президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

При этом сенаторы отмечают, что отношения между Вашингтоном и Москвой нельзя перезагрузить. Велика вероятность, что лидеры встретятся после саммита «Большой семерки», запланированноого на июнь. Сенатор-республиканец Марко Рубио считает, что встреча Путина и Байдена «должна произойти», передает портал Axios.

«Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие. Только это уже означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним», — сказал Рубио.

Республиканец Ричард Берр тем временем не увидел во встрече двух глав «никаких минусов». Другой конгрессмен Бен Кардин назвал ее «хорошей идеей», если брать во внимание, что будут обсуждаться кибератаки и Украина. Однако были и те, кто не поддержал идею встречи Байдена и Путина.

Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, заявил ранее американский президент Джозеф Байден. Он отметил, что США могут сотрудничать с Россией в ситуации, когда это отвечает интересам обеих стран. Речь идет о совместном сотрудничестве сторон в борьбе с изменением климата. Например, в ситуации с продлением СНВ-3, заявил Байден. Также он заявил, что «действия Москвы будут иметь последствия».