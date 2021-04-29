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Роспотребнадзор поделился советами по безопасному поеданию яиц в Пасху

Общество
Роспотребнадзор поделился советами по безопасному поеданию яиц в Пасху
pxhere.com

Москва, 29 апреля. Россияне могут съесть во время празднования Пасхи два или три яйца. Такое количество не навредит здоровью, заявила эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Подобное количество яиц за один день можно позволить себе только раз в году. Регулярное превышение нормы, по словам эксперта, негативно скажется на здоровье.

«Во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. На сегодняшний день исследования показали, что употребление одного-двух яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более четырех яиц в неделю», — подчеркнула Провоторова в беседе с РИА Новости.

Яйцо является одним из самых полезных продуктов. В нем содержатся семь граммов белка и пять граммов жира, а также витамины А, Е, D, лецитин, холин и другие необходимые организму микроэлементы.

Страдающим от аллергии на белок или желток яйца противопоказаны. Не стоит их есть, как отметила эксперт, при заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря.

Монастырский повар Олег Ольхов ранее раскрыл секреты приготовления творожной пасхи. Чтобы она внешне напоминала усеченную пирамиду, следует, по его словам, использовать специальную форму, которую можно приобрести в храмах.

роспотребнадзор пасха яйца
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