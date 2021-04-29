Он уничтожает нашу страну: американцы оценили политику Байдена против России

Вашингтон, 29 апреля. В середине апреля Россия выслала из страны десять американских дипломатов. Это была ответная мера на очередные санкции против РФ. Граждане США не оценили решение своих властей.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в будущем Москва может принять более «болезненные меры» против компаний из Соединенных Штатов, которые ведут свою деятельность в РФ. Это событие было широко обсуждено американскими пользователями соцсетей. Об этом сообщает Regnum.

«Байден — надвигающаяся внешнеполитическая катастрофа. Жаль, что СМИ не освещают оплошности Байдена, как это было с Трампом», — заявил Стив Р.

Пользователь Уильям Джеймс подчеркнул, что Вашингтон и Москва могли бы быть союзниками, если бы «демократические лидеры» из США не стали портить внешнюю политику ради «лживых политических игр». По его мнению, фальшивый кризис с РФ — яркий пример того, когда «хвост виляет собакой».

«Кто бы ни контролировал Байдена, ему прекрасно удается поставить страну на путь к краху», — написал комментарий Dennykray.

Он добавил, что Администрация президента США Джо Байдена делает для разрушения своей страны больше, чем любой могущественный внешний противник.

Ранее американские аналитики рассказали, как мнение граждан различных стран изменилось после становления Байдена президентом США.