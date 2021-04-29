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Врач напомнил, какие опасности для здоровья ждут людей на пикнике

Общество
Врач напомнил, какие опасности для здоровья ждут людей на пикнике
pixabay.com

Москва, 29 апреля. Весной на пикнике следует опасаться бытовых травм: порезов от битого стекла и арматуры на земле, ожогов при приготовлении шашлыков.

Необходимо обеспечить безопасное место для приготовления шашлыков, если цель пикника именно такая. Нужно закупить безопасные мангалы, обязательно обзавестись безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слабо тлеющими, с небольшой интенсивностью горения, рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов в беседе с РИА Новости.

«Если мы говорим про жаркое время года, то нужно не забывать про проблемы, связанные с воздействием высоких температур, перегревом, тепловым ударом. Обязательно нужно соблюдать водно-питьевой режим, то есть пить тогда, когда появились малейшие признаки жажды», — рассказал специалист.

Он также напомнил, что весна — лучшее время, чтобы выбраться на природу со своими детьми. Но это накладывает дополнительную и тяжелую ответственность. Особенно это касается тех случаев, если ребенок еще маленький, а также во время посиделок, когда разводят костер и планируют жарить шашлык, — тогда нужно следить, чтобы дети не сунулись в огонь, не схватили жидкость для розжига, не подожгли сухую траву.

Недавно эксперты подсчитали, что в 2021 году приготовление шашлыка обойдется россиянам на 25% дороже, чем в 2020 году. Средний чек на покупку всего необходимого составил 1958 рублей.

весна шашлык пикник
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