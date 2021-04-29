Дело треш-стримера Mellstroy об избиении девушки передали на рассмотрение в суд

Москва, 29 апреля. Треш-стример Андрей Бурим (Mellstroy) пойдет под суд за избиение девушки во время прямой трансляции. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Пресненская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя столицы. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Побои». Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Находясь в апартаментах «Москва-Сити» блогер вел трансляцию на YouTube. Он умышленно схватил за шею модель Алену Ефремову и несколько раз ударил ее об стол, а после сильно толкнул.

Девушка впоследствии заявила, что стример сломал ей челюсть. Медэкспертиза показала, что она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Накануне сообщалось, что блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки на треш-стриме. Он издевался над девушкой в прямом эфире.