Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня

На саммите Байдена и Путина возможно обсуждение Украины Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что предложение хозяина Белого дома провести летом этого года саммит в третьей стране связано со стремлением построить «стабильные отношения» с Москвой. Салливан отметил, что на предстоящих переговорах помимо украинского вопроса планируется обсуждение разных аспектов российско-американских отношений.

Боррель счел невозможным отключить Россию от SWIFT president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, в том числе в вопросе отключения от платежной системы SWIFT. Нет у ЕС инструментов принимать решение и по судьбе российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Так он ответил на проект резолюции, в которой Европарламент призвал ЕС остановить реализацию Nord Stream, чтобы снизить свою зависимость от российской энергетики. Также предлагалось отключить Россию от SWIFT и отказаться от нефти и газа в случае, как выразились европарламентарии, «продолжения агрессии на Украине».

Второй самолет с российским медоборудованием прибыл в Индию ilyushin.org / Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского вчера вечером и сегодня сел в Индии. Ил-76 доставил дружественной стране 22 тонны гуманитарной помощи: оборудование для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Ранее лидеры двух стран Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию с «коронавирусным цунами». Москва выразила готовность оказать Индии, где свирепствует ковид, экстренную гуманитарную поддержку.