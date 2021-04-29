Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня

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29 апреля 10:02
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Политика
Финский политолог заявил, что стране стыдно обсуждать внешнюю политику Украины
10:01
Армия
Китайские СМИ рассказали, как МиГ-31 ВКС РФ ответил на провокацию НАТО в Баренцевом море
10:01
Политика
Президенты Узбекистана и Туркмении встретятся 29 апреля
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Общество
Археологи обнаружили в Москве артефакты конца XIX века
10:00
Происшествия
СК продолжает расследование дел в отношении организаторов и участников «М.К.У.»
09:59
Происшествия
ФСБ задержала 16 участников украинской экстремистской группировки
09:56
Армия
Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США
09:56
Политика
Политолог Суздальцев объяснил, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
09:55
Происшествия
Участника группового изнасилования жительницы Ленобласти поймали спустя десять лет
09:54
Политика
Сатановский в шутку напомнил Болгарии о «причастности» РФ к заговорам против всего мира
09:53
Общество
Певец Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
09:53
Политика
Журналист раскрыл мотив Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане
09:53
Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко разочаровалась в мужчинах после трех браков
09:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по гигиене на кухне
09:48
Общество
Столичные медики за пять лет провели более 170 тысяч бесплатных исследований на рак
09:48
Происшествия
Пенсионер из Петербурга лишился 500 тыс. рублей после звонка мошенников
09:47
Общество
Инфекционисты объяснили, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса
09:44
Общество
Художник без кистей рук выставляет свои работы в известных галереях
09:43
Экономика
Совфед намерен ужесточить ответственность за выплату серой зарплаты
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Происшествия
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Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня

Видео
Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня
ilyushin.org  /  Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

 

На саммите Байдена и Путина возможно обсуждение Украины

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что предложение хозяина Белого дома провести летом этого года саммит в третьей стране связано со стремлением построить «стабильные отношения» с Москвой. Салливан отметил, что на предстоящих переговорах помимо украинского вопроса планируется обсуждение разных аспектов российско-американских отношений.

Боррель счел невозможным отключить Россию от SWIFT

Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, в том числе в вопросе отключения от платежной системы SWIFT. Нет у ЕС инструментов принимать решение и по судьбе российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Так он ответил на проект резолюции, в которой Европарламент призвал ЕС остановить реализацию Nord Stream, чтобы снизить свою зависимость от российской энергетики. Также предлагалось отключить Россию от SWIFT и отказаться от нефти и газа в случае, как выразились европарламентарии, «продолжения агрессии на Украине».

Второй самолет с российским медоборудованием прибыл в Индию

Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня
ilyushin.org  / Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского вчера вечером и сегодня сел в Индии. Ил-76 доставил дружественной стране 22 тонны гуманитарной помощи: оборудование для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Ранее лидеры двух стран Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию с «коронавирусным цунами». Москва выразила готовность оказать Индии, где свирепствует ковид, экстренную гуманитарную поддержку.

Мишустин поприветствовал производство «Спутника V» в Казахстане

Россия доставила в Индию гуманитарную помощь. События дня
Пресс-центр Гайдаровского форума  / 

Россия делает все возможное для наращивания поставок вакцины от коронавируса в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи в Казани со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Председатель российского правительства поприветствовал «совместное производство вакцины «Спутник V» на карагандинском фармацевтическом заводе. Мишустин выразил готовность обсудить с Маминым вопросы дальнейшего взаимодействия в борьбе с коронавирусом.
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