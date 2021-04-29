Дарью Мороз насмешили съемки постельной сцены в сериале «Медиатор»

Москва, 29 апреля. Актриса Дарья Мороз сыграла в новом сериале «Медиатор» женщину, ставшую жертвой абьюзивных отношений. Она вспомнила, как проходили съемки постельных сцен с ее участием.

Мороз сыграла в кино более 80 ролей. Однако в такого персонажа, как в «Медиаторе», ей еще перевоплощаться не приходилось.

«Вера — психопат, достаточно истерзанный жизнью человек. Она настолько увязла в собственных страхах, жалости к самой себе и обвинении мира во всех грехах, что, будучи жертвой морального абьюза, стала абьюзером сама», — призналась актриса в интервью HELLO!.

Дарья не привыкла играть в постельных сценах, но съемки интимных эпизодов в «Медиаторе» ей понравились. Было много курьезных моментов.

«Да, есть парочка откровенных сцен... Одна из них, кстати, снималась дико смешно. Речь идет об эпизоде секса с Верой глазами главного героя Андрея Павлова. Ему надели на голову огромную такую «каску» с камерой, и он почти ничего не видел, однако ему надо было как-то еще положить меня на стол, снять мой крупный план и нащупать, где у меня талия», — рассказала Дарья.

Актрису недавно спросили, почему она развелась с режиссером Константином Богомоловым. Дарье с трудом удалось сформулировать причину. Брак распался, по ее словам, из-за «несовпадения взглядов».