Российские спасатели потушили более 66 лесных пожаров за сутки

Москва, 29 апреля. Специалисты ликвидировали 66 лесных пожаров на площади более 12 тысяч гектаров.

Сообщение об этом поступило от пресс-службы федеральной Авиалесоохраны. Ночью 29 апреля в России действовало шесть пожаров общей площадью порядка чуть больше 4 тысяч гектаров. Их активно тушат.

Самая большая площадь возгорания отмечается в Тюменской области. Там бушует четыре пожара. По одному действуют в Курганской и Свердловской областях. Участие в тушении принимают 846 человек, 257 единиц техники и два воздушных судна. Еще девять проводят мониторинг обстановки.

Ранее стало известно, что доступ в леса Крыма на майские праздники будет закрыт. Однако жарить шашлыки и ставить мангалы в период особого противопожарного сезона не запрещается, но эти мероприятия должны проводиться в специально отведенных местах.