Профессор посоветовал «коктейль» из витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19

Сан-Марино, 29 апреля. Чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, рекомендуется принимать витамины С и D, мелатонин и цинк, заявил итальянский профессор медицины Сальваторе Коррао.

Группа ученых во главе с Коррао в течение полугода анализировала имеющиеся исследования о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Им удалось определить дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект в борьбе с COVID-19.

В соответствии с рекомендациями, ежедневно следует принимать 1-2 гр аскорбиновой кислоты (витамин С), а каждый вечер от 6 до 10 мг мелатонина. Также достаточно единоразового употребления 50000 МЕ (международных единиц) витамина D в месяц. Прием примерно 50 мг чистого цинка в день сильно поможет иммунной системе бороться с вирусами. Через три месяца дозировку данного препарата нужно снизить до 25 мг.

Накануне кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин развенчал наиболее популярные мифы о вакцине от коронавируса. По его словам, препарат от COVID-19 не приводит к ослаблению иммунитета человека. Он помогает организму выработать антитела и стимулирует его на эти действия, пояснил он.