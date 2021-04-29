Предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане высмеяли в соцсетях

Киев, 29 апреля. В Сети неоднозначно восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского, что ему и российскому лидеру Владимиру Путину нужно встретиться в Ватикане.

Ранее украинский глава в интервью для итальянской газеты la Repubblica заявил, что государство-город могло бы стать «оптимальным местом» для переговоров России и Украины относительно Донбасса. Об этом сообщает Regnum.

Однако пользователей соцсети «Вконтакте» удивило это предложение. Им оно показалось нелогичным, а некоторые комментаторы и вовсе резко раскритиковали интервью Зеленского.

«Объяснили уже, с кем ему надо по Донбассу переговоры вести. А он все не унимается», — заявила Екатерина Г.

Многие комментаторы остались раздражены заявлением президента. Они считают, что он всячески пытается избежать обсуждения военного конфликта с представителями ЛДНР.

«Им уже много раз говорили, что переговоры по Донбассу надо вести с представителями ДНР и ЛНР. Либо до них не доходит, либо при встрече они хотят сказать нашим: «Заберите, пожалуйста, себе»», — вынес предположение Женя В.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Некоторые пользователи не понимают, почему встреча должна проходить в Ватикане. Они не видят логики в том, что Зеленский посчитал город-государство подходящим местом для решения вопросов по Донбассу.

«Причем здесь вообще Ватикан? А почему бы, в таком случае, тогда не выбрать Антарктиду?» — задаётся вопросом Юрий Т.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленского нужно послать в преисподнюю, поскольку в 2013 году он вместе со студией «Квартал-95» высмеял Ватикан, а теперь называет Святой престол оптимальным местом для встречи с Путиным.