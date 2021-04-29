Ущерб от преступлений в России с начала 2021 года составил около 135 млрд рублей

Москва, 29 апреля. В России ущерб от преступлений за три месяца 2021 года составил около 135 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за такой же период в 2020 году,

Об этом информируют статистические материалы МВД о состоянии преступности за январь — март текущего года.

«Ущерб от преступлений составил 134,9 млрд рублей, что на 46,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,0%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — сказано в статистических материалах.

МВД сообщает, что по сравнению с периодом с января по март 2020 года на 7,2% выросло число преступлений, которые имеют экономическую направленность.

«Всего выявлено 40,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,1%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 101,6 млрд рублей», — сообщает ведомство.

Тяжкие и особо тяжкие преступления из общего числа преступлений, которые имеют экономическую направленность, составили 68,4%

Недавно сообщалось о таинственном убийстве пожилых супругов. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых находится Александр Давыдов, сын убитой женщины.