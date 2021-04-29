Украине предрекли проблемы с МВФ после увольнения главы «Нафтогаза»

Киев, 29 апреля. Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева может обернуться для Украины проблемами в переговорах по международной финансовой помощи в 5,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, этот шаг может огорчить западных доноров Украины, включая Международный валютный фонд (МВФ). Они поддерживали Коболева и были потрясены тем, что администрацию президента Украины Владимира Зеленского в течение двух лет покинули «многие реформисты».

Bloomberg напомнило, что «главным архитектором» реформы энергетики, благодаря которой Украина сократила бюджетный дефицит, стал именно Коболев.

Как стало известно ранее, США пытаются продать свой газ Украине, а гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон обсуждает эту тему не с украинским правительством или компанией «Нафтогаз», а с Вашингтоном.